الشباب يصدم الفيحاء ويرفض طلبه بشأن أسبريلا

الشباب يقفل الباب أمام رحيل أسبريلا.

رفض نادي الشباب، طلب نظيره الفيحاء، بشأن العرض المقدم من جانب الأخير لضم اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الشباب كان تعاقد مع أسبريلا في صفقة انتقال حر، خلال شهر فبراير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي العين الإماراتي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الفيحاء أجرى اتصالًا مع مسؤولي الشباب، للحصول على خدمات أسبريلا، وهو ما قوبل بالرفض.

جاء ذلك بعد استفسار مسؤولي الفيحاء شفهيًا، عن إمكانية شراء عقد الكولومبي أسبريلا خلال الشتاء المقبل، وهو ما رفضه مسؤولي الشباب.

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العين الإماراتي كان أعار أسبريلا إلى صفوف الفيحاء لمدة عامين، قبل دخوله في الفترة الحرة، التي نجح فيها الشباب في الحصول على توقيعه.

ويقدم أسبريلا مستويات رائعة مع الشباب الموسم الحالي، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس جارسيا، وقبله الأرجنتيني خورخي ألميرون.

وشارك أسبريلا خلال الموسم الحالي في 12 مباراة بالدوري السعودي، استطاع خلالها المساهمة في 6 أهداف، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.