محمد السهلاوي: أرض الملعب السيئة لم تُساعد الشباب والشرطة اليوم

لاعب الشباب يتحدث عقب الفوز والتأهل

أكد محمد السهلاوي مهاجم الشباب السعودي أن حالة أرض الملعب السيئة أثرت سلبًا على فريقه ومنافسهم الشرطة العراقي خلال مباراة إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الفريق السعودي نجح في تكرار انتصاره على الشرطة وهزمه بهدف دون رد على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، بعدما كان قد سحقه ذهابًا بستة أهداف دون رد.

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وسجل كريستيان جوانكا هدف انتصار الليوث عند الدقيقة الأخيرة من المباراة بمتابعة ناجحة لتمريرة عبد الله الشامخ العرضية.

المهاجم السعودي تحدث لقناة أبو ظبي الرياضية قائلًا عقب اللقاء "المواجهة حُسمت منذ مباراة الذهاب، أبارك للاعبين والجماهير والإدارة وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

أضاف "هدفنا كان حسم التأهل لصالحنا بتكرار الفوز هنا، لكن حالة الملعب السيئة أثرت سلبًا على الفريقين ولم تساعدهم على تقديم الأداء المطلوب، لكن الجيد أننا تمكنا من إحراز هدف والأهم أن التأهل كان من نصيبنا".