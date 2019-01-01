الشباب السعودي يكشف عن طاقمه الأساسي وراعيه الجديد

"الدفه" راعٍ جديد لليوث

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أزاح مجلس إدارة نادي الشباب السعودي الستار عن طاقمه الأساسي، الذي سيخوض به الموسم الجديد 2019-2020.

الليوث يستهلون الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين بملاقاة الفتح، في 24 من الشهر الجاري.

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وجاء طاقمهم الأساسي باللون الأبيض بالكامل، مع وجود بعض الخطوط البرتقالية على القميص.

على جانب آخر، أعلنت الإدارة برئاسة خالد البلطان، عن الاتفاق مع شركة "الدفه"، لتكون الراعي والشريك الجديد للنادي.

وأوضح المجلس أنه سيتم التوقيع على العقود خلال حفل سيتم تدشينه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الشباب أنهى المباريات الودية التي خاضها خلال الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، بالتعادل السلبي أمام الاتفاق السعودي دون أهداف.