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الشباب السعودي يضم المغربي مبارك بوصوفة

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مبارك بوصوفة ينتقل إلى معقل الليوث حتى نهاية الموسم

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح نادي الشباب في التعاقد مع مبارك بوصوفة، قائد المنتخب المغربي، لينضم لصفوف الليوث حتى نهاية الموسم.

مبارك بوصوفة كان متعاقدًا مع فريق الجزيرة الإماراتي، وأنهى عقده بنهاية الموسم الماضي، ولم ينتقل لأي فريق خلال الفترة الماضية.

نادي الشباب أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع مبارك بوصوفة حتى نهاية الموسم.

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وجاءت تغريدة الشباب كالآتي:

"وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان، عقداً احترافياً مع قائد المنتخب المغربي مبارك بوصوفة يمتد حتى نهاية الموسم".

وكان الهلال يفاوض بوصوفة خلال شهر نوفمبر الماضي، من أجل التعاقد معه، بعد إصابة الإماراتي عمر عبد الرحمن، صانع ألعاب الفريق.

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