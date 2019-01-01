الشباب السعودي يصدر بيانًا رسميًا بشأن هروب بوديسكو

الشباب يقدم شكوى ضد اللاعب الروماني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر نادي الشباب السعودي بيانًا رسميًا بشأن مغادرة الروماني كوستانتين بوديسكو معسكر الفريق في ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وأثار بوديسكو أزمة كبيرة في معسكر الشباب بعد رحيله المفاجيء عن الفريق دون سابق إنذار أو الكشف عن الأسباب للجهاز الفني.

وقال الشباب في البيان الرسمي على النحو التالي: " تود إدارة نادي الشباب توضيح موقفها فيما يتعلق بمغادرة المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو "معسكر بوابة الشرق" المقام حالياً في ألمانيا، إذ تؤكد الإدارة بأن اللاعب حمل حقائبه وغادر المعسكر عقب تدريبات الفريق الصباحية ليوم أمس الأحد أثناء فترة غداء اللاعبين، ودون أخذ إذن مسبق من إدارة كرة القدم، أو من الجهاز الفني".

وأَضاف البيان: "كما تؤكد إدارة النادي، أن اللاعب حصل على كافة حقوقه المالية، وليس لديه أي متأخرات للرواتب أو مقدم العقد، كما أنه يحظى بمعاملة احترافية كبقية لاعبي الفريق".

وتابع: "وتؤكد على عدم وجود أي سبب نظامي يخول للاعب إلغاء عقده من طرف واحد كما أن الإدارة كلفت محامي النادي برفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب، عقب هذا التصرف غير المسؤول، وذلك في ظل سعيها الدائم لحفظ كافة حقوق النادي".

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد شكوى الاتحاد الدولي لكرة القدم.