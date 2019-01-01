الشباب يحفز جماهيره أمام الشرطة العراقي بدخول مجاني وهدايا

هل تستجيب جماهير الشباب لدعوة إدارة النادي في مواجهة الشرطة العراقي؟

حفزت إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان، جماهير ناديها لحضور مباراة الشرطة العراقي، بالبطولة العربية.

الشباب يستعد لمواجهة فريق الشرطة العراقي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها دخول المباراة مجانًا، وأيضًا رصد 5 أجهزة جوال للجماهير الحاضرة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "دخول مجاني، خمسة أجهزة جوال، فوز شبابي بمشيئة الله، موعدنا غدًا، استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب".

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ويسعى الشباب لتحقيق الفوز على الشرطة العراقي، لإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وفشل الشباب في تحقيق انتصار أو تعادل خلال آخر 4 مواجهات بالدوري السعودي، حيث خسر أمام التعاون والفيحاء والرائد وأبها.

ويتولى تدريب الشباب حاليًا المدرب الإسباني لويس جارسيا، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون الذي تمت إقالته مؤخرًا.