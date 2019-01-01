مرشحان رئيسيان لخلافة ألميرون في تدريب الشباب

الإدارة الشبابية تدرس التعاقد مع أحد المدربين حتى نهاية الموسم

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب السعودي استقرت على مرشحين رئيسيين لاختيار أحدهما لتدريب الفريق الأول خلفًا للمقال خورخي ألميرون وحتى نهاية الموسم الجاري.

واتخذ النادي قرار إقالة ألميرون بعد الخسارة الصادمة أمام الشعلة والخروج من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد عُين المدرب السعودي سلطان القنوي بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.

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الصحيفة السعودية أوضحت أن الشباب حدد اسمي التونسي عمار السويح والبرتغالي هيلدر كريستوفاو للتعاقد مع أحدهما لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يُحسم الاختيار لغلق هذا الملف نهائيًا خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يكون الفريق جاهزًا لاستئناف الدوري السعودي بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي 24.

يُشار لأن السويح سبق أن تولى تدريب الشباب عام 2014 لأربعة أشهر حقق فيها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تواجد كريستوفاو في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي مع النصر والاتفاق.