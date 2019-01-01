الشباب: بلعمري يصل الرياض غدًا والطابور الخامس حاول استغلال الحدث

اللاعب سيُعاقب حسب المتحدث الرسمي باسم الشباب

قال أحمد مسعود المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب السعودي أن مدافع الفريق جمال بلعمري سيصل الرياض غدًا للانضمام لتدريبات الفريق استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

وكان من المفترض أن ينضم المدافع الجزائري لتدريبات فريقه اليوم الأربعاء لكنه تغيب عن المران دون إذن مسبق، ذلك بعدما شارك مع منتخب بلاده الجزائر في مباراتي زامبيا وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

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وتحدث مسعود للقنوات الرياضية السعودية مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى مرحلة تغيب لاعب دون إذن وتطبيق اللائحة عليه نافيًا بقوة وجود أي مشاكل بين جمال بلعمري وإدارة الشباب.

ومضيفًا "كثر الحديث للأسف مؤخرًا حول جمال بلعمري، لكن ما حدث اليوم أن اللاعب تغيب دون عذر أو إذن مسبق ولذا تعامل معه النادي كيفما يتعامل مع جميع اللاعبين في مثل تلك الحالات، إذ ستُطبق عليه اللائحة الداخلية، فالجميع يعلم أن الإدارة الشبابية حازمة في موضوع الانضباط وتُعامل جميع اللاعبين بشكل واحد".

"البعض والطابور الخامس المتربص بالشباب يُحاول دون شك أن يستغل مثل تلك الظروف، كل ما في الأمر أن اللاعب حين يُخطئ تُطبق عليه الأنظمة واللوائح الداخلية وهذا ما حدث مع جمال بلعمري".

وأوضح مسعود ما يقصده بالطابور الخامس قائلًا "لاشك أن هناك من يُحاول دائمًا تضخيم الأمور ووضعها في غير نصابها، مثل الحديث عن شكوى من اللاعب في فيفا ضد الشباب، لكن النادي كان صريحًا مع جماهيره وأعلن غيابه للجميع وسيعود وتُطبق عليه اللائحة وينتهي الأمر".