مدرب الشباب للاتحاديين: سترون ليوثًا مختلفين والبطولة العربية ملكنا منذ زمن

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدرب الشباب القنوي

يبدو سلطان القنوي؛ المدرب المساعد بالشباب السعودي، واثقًا من تحقيق فريقه لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، متوعدًا الاتحاد السعودي بملاقاة فريق مختلف.

العميد يستضيف الليث الأبيض غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

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وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في 2 من ديسمبر الماضي.

وقال القنوي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الاتحاد والشباب وصلا هذه المرحلة مما يعني قدرتهما على حصد اللقب، لكنني بالطبع أتمنى أن تكون من نصيبنا، وأعدكم أنكم ستشاهدون فريقًا مغايرًا بالغد، نحن في أعلى جاهزية لخوض المباراة".

وأضاف: "هذه البطولة لنا، ونحن قادرون على تحقيقها، فهي ملك للشباب منذ زمن".

الشباب حصد اللقب من قبل مرتين أعوام 1992 و1999، بجانب احتلاله الوصافة في عام 1998.

وحال تحقيق الليوث اللقب، سيتساوون مع الترجي التونسي والرشيد العراقي في عدد مرات التتويج برصيد ثلاثة ألقاب.