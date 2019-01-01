تقارير: ألميرون لم يصل إلى السعودية لقيادة الشباب حتى الآن

مدرب الشباب لم يستطيع الوصول إلى السعودية حتى الآن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

لم يصل المدرب الأرجنتيني ألميرون حتى الآن إلى أراضي المملكة العربية السعودية، من أجل قيادة فريق نادي الشباب الفترة المقبلة.

الشباب كان قد أعلن عن التعاقد مع الأرجنتيني ألميرون، لقيادة الفريق، خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا، والذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تعذر قيادة أليميرون لتدريب الشباب، جاء بسبب تأخر استخراج تأشيرات دخوله إلى السعودية، رفقة الجهاز الفني المساعد له.

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إدارة الشباب قررت إسناد المهمة الفنية إلى سلطان القنوي، مدرب اللياقة البدنية، لحين وصول المدرب.

ويحاول ألميرون خلال الوقت الحالي، للوصول إلى حل لأزمة تأخر استخراج تأشيرات دخوله إلى السعودية، رفقة الجهاز الفني المساعد له.

ويستعد الشباب للموسم الجديد، والذي سيشارك خلاله في النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا.