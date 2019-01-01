الشامخ: معسكر الشباب أفضل ما رأيت وأعد بالمنافسة على الألقاب

الليث معسكرًا في ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد عبد الله الشامخ؛ لاعب الشباب السعودي، بمعسكر الفريق بألمانيا، مؤكدًا أنه من أفضل فترات الإعداد التي خاضها خلال مسيرته.

الليوث يتواجدون حاليًا بألمانيا استعدادًا للموسم الجديد، الذي يستهلونه بملاقاة الفتح في 24 من أغسطس الجاري.

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وقال الشامخ، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد بانضمامي إلى نادي كبير مثل الشباب، أسأل الله أن يوفقني رفقة زملائي لإسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "معسكرنا في ألمانيا من أفضل المعسكرات التي رأيتها بحياتي، نشعر براحة كبيرة كلاعبين؛ السكن رائع والملاعب جيدة، والمعسكر يسير على أكمل وجه".

الوافد الجديد اختتم: "أشكر جمهور الشباب على دعمهم لي وثقتهم، أعدهم أن يرونني بشكل ثاني، وأن ننافس على البطولات".

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا انضم إلى اليث خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر قادمًا من الرائد، حيث انتهى عقده مع الأخير، ليوقع للشباب لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.