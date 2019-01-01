الشارقة يخطف فوزًا قاتلًا على الفجيرة بالدوري الإماراتي

الشارقة يحافظ على صدارة الدوري الإماراتي

حقق الشارقة الفوز على نظيره الفجيرة فوزًا صعبًا، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

الشارقة يستمر في الحفاظ على صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي بمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

الشارقة تقدم في الدقيقة 11 من بداية اللقاء عن طريق ريكاردو جوميز ليضع فريقه أقرب للثلاث نقاط حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني تعادل فيرناندو جابرييل للفجيرة في الدقيقة 49 من علامة الجزاء، لتعود المباراة مرة أخرى لبدايتها من جديد.

وخطف محمد خلفان المسماري الفوز لصالح الشارقة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ليحافظ الفريق على صدارة الدوري الإماراتي.

وارتفع رصيد الشارقة إلى 16 نقطة في المركز الأول في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط في المركز الـ12.