الشارقة يحّضر عرضًا للتعاقد مع طارق حامد من الزمالك

طارق حامد من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية بالوقت الحالي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة أحد الأندية الإماراتية في التعاقد مع طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طارق حامد يعد اللاعب المصري الأبرز في مركز خط وسط المدافع خلال السنوات الأخيرة لما يقدمه رفقة الزمالك والمنتخب جعله أساسيًا وأحد الأعمدة الرئيسية.

ووفقًا لما قاله الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين، عبر قناة "النهار"، أن بالفعل هناك رغبة من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع طارق حامد في الصيف المقبل.

وأشار ياسين خلال حديثه إلى أن نادي الشارقة هو من يرغب في التعاقد مع نجم خط وسط الزمالك، والنادي يقوم بتجهيز عرضًا قويًا من أجل تقديمه للقلعة البيضاء.

وأكد الإعلامي المصري أن العرض الذي سيقدم للزمالك هو استعارة طارق حامد لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم الجديد.

ومن المحتمل أن يتم رفض هذا العرض لما يمر به الزمالك بالوقت الحالي من توتر وتخبط، وهو ما يمنع الإدارة من الاستغناء عن نجم في مكانة طارق محمد.