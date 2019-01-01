الشارقة يتعاقد مع ماركوس ميلوني لمدة 3 مواسم

الشارقة يواصل تدعيم صفوفه من أجل إنجازات جديدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، تعاقده مع البرازيلي ماركوس ميلوني قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد والسعي للحفاظ على الإنجازات.

وكان الشارقة قد توج بدوري الخليج العربي بالموسم الماضي بعد أداء أكثر من رائع من النادي ولاعبيه الذين ظهروا بشكل أكثر من ممتاز.

وكشف النادي الإماراتي عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صفقة انتقال حر بعد أن أنهى علاقته بنادي بالميراس البرازيلي، حيث كان يتدرب مع الفريق منذ فترة.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الشارقة يتعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني بعقد لثلاثة سنوات في صفقة انتقال حر ويقيده بفئة اللاعب المقيم".

الشارقة يتعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني بعقد لثلاثة سنوات في صفقة إنتقال حر ويقيده بفئة اللاعب المقيم#أنت_السوبر_ياملك pic.twitter.com/hR76ezoZ5s — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 11, 2019

ويسعى الشارقة لتدعيم الفريق من أجل استقرار الأداء الفني في الموسم الجديد وعدم حدوث أي خلل قد يضر بقوام الفريق خلال الفترة المقبلة.