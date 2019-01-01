دوري الخليج العربي

الشارقة يتعاقد مع ماركوس ميلوني لمدة 3 مواسم

آخر تحديث
التعليقات()
ماركوس ميلوني
الشارقة يواصل تدعيم صفوفه من أجل إنجازات جديدة
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، تعاقده مع البرازيلي ماركوس ميلوني قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد والسعي للحفاظ على الإنجازات.

وكان الشارقة قد توج بدوري الخليج العربي بالموسم الماضي بعد أداء أكثر من رائع من النادي ولاعبيه الذين ظهروا بشكل أكثر من ممتاز.

وكشف النادي الإماراتي عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صفقة انتقال حر بعد أن أنهى علاقته بنادي بالميراس البرازيلي، حيث كان يتدرب مع الفريق منذ فترة.

اختيارات المحررين

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الشارقة يتعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني بعقد لثلاثة سنوات في صفقة انتقال حر ويقيده بفئة اللاعب المقيم".

ويسعى الشارقة لتدعيم الفريق من أجل استقرار الأداء الفني في الموسم الجديد وعدم حدوث أي خلل قد يضر بقوام الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

إغلاق