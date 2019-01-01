الشارقة: نشكر الإمارات على زيادة مقاعد جماهيرنا

الشارقة سيحتفل بالدوري الإماراتي أمام الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، الشكر إلى إدارة نادي الإمارات، على قبول زيادة المقاعد المخصصة لجماهير الفريق.

الشارقة حسم لقب دوري الخليج العربي الإماراتي، قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، وذلك متفوقًا على شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.

مصبح قال خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي الشارقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشكر شركة نادي الإمارات لكرة القدم على قبول زيادة عدد المقاعد المخصصة لجماهير الشارقة خلال المباراة القادمة".

محسن مصبح: نشكر شركة نادي الإمارات لكرة القدم على قبول زيادة عدد المقاعد المخصصة لجماهير الشارقة خلال المباراة القادمة، ونثمن هذه الخطوة والتي تبين مدى العلاقة الوطيدة بين الناديين وأن نادي الإمارات هدفه مصلحة الدوري في المقام الأول.#خلف_الملك_أوفى_جمهور #الملك_بطل_الدوري pic.twitter.com/A7PH2dLnBp — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) May 20, 2019

رئيس شركة الشارقة تابع: "نحن نثمن هذه الخطوة والتي تبين مدى العلاقة الوطيدة بين ناديي الشارقة والإمارات، وأن نادي الإمارات هدفه مصلحة الدوري في المقام الأول".

وخصصت إدارة نادي الإمارات، مدرجات الدرججة الثانية المقابلة للمنصة الرئيسية بالكامل، لجمهور الشارقة ومدرجات الدرجة الأولى يمين المنصة.

الشارقة حقق لقب دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد غياب دام 23 عامًا.