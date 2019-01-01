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دوري الخليج العربي

الشارقة: نشكر الإمارات على زيادة مقاعد جماهيرنا

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الشارقة سيحتفل بالدوري الإماراتي أمام الإمارات
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، الشكر إلى إدارة نادي الإمارات، على قبول زيادة المقاعد المخصصة لجماهير الفريق.

الشارقة حسم لقب دوري الخليج العربي الإماراتي، قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، وذلك متفوقًا على شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.

مصبح قال خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي الشارقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشكر شركة نادي الإمارات لكرة القدم على قبول زيادة عدد المقاعد المخصصة لجماهير الشارقة خلال المباراة القادمة".

رئيس شركة الشارقة تابع: "نحن نثمن هذه الخطوة والتي تبين مدى العلاقة الوطيدة بين ناديي الشارقة والإمارات، وأن نادي الإمارات هدفه مصلحة الدوري في المقام الأول".

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وخصصت إدارة نادي الإمارات، مدرجات الدرججة الثانية المقابلة للمنصة الرئيسية بالكامل، لجمهور الشارقة ومدرجات الدرجة الأولى يمين المنصة.

الشارقة حقق لقب دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد غياب دام 23 عامًا.

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