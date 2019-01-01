صدمة في الشارقة .. غياب كورونادو لمدة شهرين عن اللعب

نجم الشارقة الأول سيغيب عن جزء مهم من الموسم

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعرض نجمه إيجور كورونادو لقطع في العضلة الضامة سيجبره على إجراء عملية جراحية ستبعده عن اللعب لمدة شهرين تقريبًا.

متصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي سيخوض عددًا من المباريات المهمة دون نجمه البرازيلي، والبداية ستكون من مواجهة الظفرة خارج ملعبه يوم الجمعة القادم.

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ولعب كورونادو مباراة الشارقة الأخيرة أمام حتا في كأس رئيس الدولة الإماراتي وساهم في تأهل الفريق لدور الـ8 من البطولة بإحرازه إحدى ركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وشعر اللاعب بآلام خلال الشوط الإضافي الثاني من المباراة لكنه واصل اللعب حتى سقط على الأرض مصابًا عقب تسديده لركلة الجزاء الترجيحية مباشرة، وأعلن الشارقة اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر إصابة اللاعب بقطع في العضلة الضامة وحاجته لجراحة مما سيبعده عن اللعب لمدة شهرين، متمنيًا له الشفاء العاجل.

الخبر الأسوأ للشارقة ليس فقط غياب كورونادو عن مباريات مهمة وحاسمة في دوري الخليج العربي الإماراتي، بل غيابه عن أول مباراتين من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، إذ لن يلحق بمواجهة الشارقة مع التعاون السعودي وبيرسبوليس الإيراني.

ويُعد كورونادو النجم الأبرز في الشارقة منذ انضمامه للفريق قادمًا من باليرمو صيف 2018 مقابل 6 ملايين يورو، وقد ساهم بقوة في الفوز بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي، إذ لعب 26 مباراة بصم خلالهم على 30 هدفًا، مسجلًا 17 وصانعًا 13.