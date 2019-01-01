لاعب الشارقة: نشعر بالانسجام وأتمنى التتويج بكأس السوبر

لاعب الشارقة يتحدث عن الانسجام في فريقه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد ريان منديز، لاعب فريق نادي الشارقة الإماراتي، على أن مواجهة شباب الأهلي دبي، في كأس سوبر الخليج العربي، ستكون في غاية الصعوبة.

منديز قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لدوري الخليج العربي: "خرجنا من مباراة عجمان بإيجابيات كثيرة وبأداء جيد سيساعدنا في مباراة السوبر أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي".

لاعب الشارقة تابع: "المباراة ستكون صعبة للفريقين فنحن أيضاً لدينا أسلحتنا وأساليبنا وسنستخدمها في المباراة حتى نتمكن من تحقيق النتيجة التي نسعى إليها ونحصل على البطولة".

ريان منديز واصل: "نشعر بالإنسجام والتفاهم رغم أن الموسم في بداياته، لكننا نلعب كفريق ولدينا العديد من التكتيكات والأساليب داخل الملعب".

واختتم لاعب الشارقة تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يتكرر الأداء الجيد الذي قدمناه الموسم الماضي أمام شباب الأهلي، وأن نحقق البطولة".

الشارقة بطل الدوري، سيواجه شباب الأهلي دبي، بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر الإماراتي، مساء غدٍ السبت.