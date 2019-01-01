عين على الحكم - هل استحق الحسن صالح الطرد في لقاء السوبر؟

الشارقة يخوض اللقاء بعشرة لاعبين لمدة 60 دقيقة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأزم موقف الشارقة خلال لقاء كأس سوبر الخليج العربي الإماراتي بعدما تعرض ظهيره الأيسر الحسن صالح للطرد أمام الشارقة.

الفريقان يلتقيان حاليًا على أرضية استاد آل مكتوم، للمنافسة على النسخة الـ15 من السوبر المحلي.

فيديو.. دقيقة حداد في سوبر الشارقة وشباب الأهلي

وفي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر في وجه ظهير الملك بعد الرجوع لتقنية الفيديو..

وتحصل الصالح على الطرد بعدما قام بلكم عبد العزيز هيكل؛ ظهير الشياطين الحمر، بلكمة خلفية في وجهه أثناء الصراع على الكرة، ليرى الحكم أنه اعتداء متعمد، مما قوبل باعتراضات واسعة من الجهاز الإداري للشارقة.

بعد الرجوع لتقنية الفيديو.. إشهار البطاقة الحمراء لـ #الحسن_صالح في الدقيقة 31

كأس #سوبر_الخليج_العربي#الشارقة_شباب_الأهلي pic.twitter.com/EYcUVZ6ej4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 14, 2019

يذكر أن الشارقة توج بطلًا للدوري الإماراتي الموسم الماضي بـ59 نقطة، بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي صاحب الوصافة.

بينما حصد شباب الأهلي على لقب كأس الخليج العربي، على حساب الوحدة بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.