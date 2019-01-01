الشارقة: سنقاتل من أجل تحقيق اللقب

الشارقة متصدر الدوري الإمارتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد مبارك الجنيبي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي ومدير ملف الاحتراف، إن لقب دوري الخليج مازال بالملعب.

وينافس الشارقة على لقب الدوري في الموسم الحالي والذي يمر بأمتاره الأخيرة خلال الفترة المقبلة ويشهد منافسة قوية بين الأندية.

وقال مبارك في تصريحات صحفية: "كل شيء في الشارق يسير على ما يرام والروح المعنوية لدى اللاعبين عالية للغاية وثقتنا كبيرة في اللاعبين".

وأضاف: "نعلم جيدًا أن الجماهير ترغب في حسم اللقب في الوقت الحالي، ونحن أيضًا جميعًا نريد هذا وعلينا الهدوء جميعًا لتحقيق اللقب".

وتابع: "أهم شيء في الوقت الحالي أن يساندنا الجمهور بشكل كبير، ونسعى لحسم جميع نقاط المباريات المقبلة في الدوري من أجل تحقيق هدفنا".

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ويحتل الشارقة صدارة الدوري الإماراتي برصيد 52 نقطة بعد مرور 22 لقاء حيث حقق الفوز في 15 وتعادل في 7 ولم يتلق أي هزيمة ويتبقى له 4 مباريات.