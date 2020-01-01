العنبري يحسم ملف تجديد عقود اللاعبين المواطنين في الشارقة

مدرب الشارقة له مطلق الحرية في اختياراته الفنية

سلمت إدارة الشارقة ملف تجديد عقود اللاعبين المواطنين في الفريق للمدير الفني عبد العزيز العنبري، إذ منحته حرية اتخاذ القرار المناسب بشأنهم وكذلك بشأن الصفقات الجديدة.

الشارقة تنازل عن صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لصالح شباب الأهلي دبي بعد خسارته أمام الظفرة والوحدة في آخر جولتين من البطولة.

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صحيفة الاتحاد الإماراتية أوضحت أن اجتماعًا جمع إدارة النادي وإدارة شركة كرة القدم مع المدرب الإماراتي انتهى بمنحه كافة الصلاحيات اللازمة في سوق الانتقالات الشتوي، سواء ملف تجديد عقود اللاعبين المواطنين التي تنتهي نهاية الموسم الجاري أو الصفقات الجديدة.

ودخل عدد من اللاعبين الإماراتيين فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقودهم مع الشارقة، ومنهم أحمد ديدا ومحمد الشحي وفوزي فايز وعلي الظنحاني.

وأفادت الصحيفة أن الاجتماع شهد توافقًا على ضرورة التجديد للظنحاني لمستوياته الممتازة مع الفريق، مع اختلاف الآراء حول المجموعة الأخرى، لكن القرار النهائي تُرك للمدرب العنبري الذي طلب منحه عدة أيام لدراسة الملف جيدًا وتحديد احتياجات النادي كاملة في ظل الظروف الحالية.