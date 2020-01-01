السير أليكس فيرجسون يمنح الجواب النهائي حول مقارنة ميسي ورونالدو

ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون يجيب

منح السير أليكس فيرجسون ردًا مثاليًا على سؤال من الأفضل بين الثنائي التاريخي في كرة القدم خلال القرن الحادي والعشرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وكان من المنتشر أن فيرجسون يميل إلى كريستيانو رونالدو بصفته مكتشف موهبته ومقدمها للعالم بشكل احترافي من خلال حقبته الذهبية مع مانشستر يونايتد.

ولكن رد السير أليكس فيرجسون في هذه الحالة لم يكن في صالح أحدهما، ولكن المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر قام بالتشديد على أهمية كلا اللاعبين لفريقيهما.

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وفي حوار مع صحيفة ميرور البريطانية قال: "يقول الناس من هو أفضل لاعب في العالم؟ والكثير من الناس يقولون ميسي بلا أي شك، وفي الحقيقة لا يمكنك أن تعارض هذا الرأي"

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وأضاف: "لكن رونالدو يمكن أن يلعب لميلوول، كوينز بارك رينجرز ، دونكاستر روفرز، أي فريق، ويسجل ثلاثية في مباراة. لست متأكدًا من أن ميسي يمكنه فعل ذلك"

وتابع: "رونالدو يستطيع اللعب بنفس الكفاءة بالقدمين، إنه سريع ورائع في الهواء، ميسي شجاع بالطبع، لكن. أعتقد أن ميسي لاعب برشلونة"

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يذكر أن كريستيانو قدم مستويات كبيرة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وهذه هي النقطة التي يستدل بها السير أليكس فيرجسون دائمًا في حين لم يلعب ميسي إلا في برشلونة.