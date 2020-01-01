السيرى آ نحو الإلغاء.. حالات كورونا جديدة بين لاعبي إيطاليا

إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإيطالي

أعلن نادي فيورنتينا مساء اليوم عن إصابة 6 من أفراده بفيروس كورونا الجديد بينهم 3 لاعبين، و3 من أعضاء الجهاز الفني والطبي.

وكانت دول أوروبا قد استعدت لاستئناف النشاط الرياضي في الأيام المقبلة، ولكن يبدو أن هذه التطورات السلبية في إيطاليا ستهدد ذلك.

ويخضع جميع لاعبي أندية إيطاليا لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك قبل الحصول على الضوء الأخضر من أجل استئناف التدريبات.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق أشار فيورنتينا إلى أنه قام بعزل المصابين الستة عن بقية أفراد الفريق، حيث سيعود البقية إلى التدريبات يوم الجمعة وفقًا لما هو مقرر.

ولا يعد فيورنتينا هو النادي الإيطالي الوحيد الذي أعلن عن إصابات جديدة ووجود حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.

وبدورهما أعلن كل من سامبدوريا وتورينو عن حالات إصابة بين صفوف اللاعبين، ولكن دون الكشف عن هويتهم لوسائل الإعلام.

أما بالنسبة لفيورنتينا، فقد أعلن عن هوية لاعبيه المصابين وهم الثلاثي باتريك كوتروني والأرجنتيني جريمان بيتزيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

رسميًا .. برشلونة يعلن عودته إلى التدريبات

وبذلك قد يتجه الدوري الإيطالي نحو الإلغاء للموسم الحالي مع استمرار الحالات الإيجابية بين صفوف اللاعبين، أو على الأقل قد تتأجل العودة إلى أجل غير مسمى.