السويكت يعلن إقامة حفلًا لتكريم إدارة النصر السابقة

أول خطوات النصر لإقامة حفل تكريم لإدارة سعود آل سويلم

قررت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، إنشاء لجنة برئاسة عبد الرحمن الحلافي، وعبد العزيز بغلف، من أجل حفل لتكريم سعود آل سويلم، رئيس النادي السابق.

النصر توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي، برصيد 70 نقطة، بعد صراع شرس مع الهلال.

السويكت نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها الآتي: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي".

رئيس النصر الحالي تابع: "يسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل".

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واختتم صفوان تغريدته قائلًا: "أرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر".

جاء ذلك بعدما أعلن عبد الرحمن الحلافي سابقًا، عن إقامة حفل خاص لتكريم اللاعبين، بمناسبة تحقيقهم لقب الدوري، وتقديم مكافأة خاصة لهم، وأيضًا تكريم إدارة سعود آل سويلم.

النصر كان متأخرًا عن الهلال المتصدر، ولكنه استطاع العالمي أن يتفوق على الزعيم في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي الموسم الماضي، ليتوج باللقب.