السويد: تعرضنا للسرقة من الجماهير العربية في كأس العالم 1998

كيف تعرض الأخضر لواقعة السرقة؟

روى إبراهيم السويد، نجم المنتخب السعودي السابق، واقعة تعرض المنتخب السعودي للسرقة على يد الجماهير العربية في فرنسا، أثناء المشاركة في كأس العالم 1998.

وقال السويد خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب SBC": "كنا في فندق بمدينة بها جماهير عربية كثيرة، وحضروا إلى مقر البعثة وحصلوا على ملابس من لاعبي الأخضر كهدايا لهم".

وتابع: "بعدها كنا مشغولين في التدريبات وتركنا الفندق، وقامت الجماهير التي حصلت على الملابس بارتدائها والدخول إلى الفندق مدعين أنهم لاعبي المنتخب السعودي".

إبراهيم سويد أضاف: "الجماهير دخلت غرف اللاعبين، وقاموا بسرقة حوالي 80% من اللاعبين ثم غادروا الفندق، وبعد عودتنا اكتشفنا واقعة السرقة".

وخرج المنتخب السعودي من مونديال 1998 محتلًا المركز الأخير في المجموعة الثالثة، برصيد نقطة واحدة فقط، حيث خسر أمام فرنسا والدنمارك وتعادل أمام جنوب إفريقيا.