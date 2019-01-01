السومة يحقق رقمًا جديدًا مع الأهلي في دوري أبطال أسيا

أرقام السومة بعد هدفه في مرمى الهلال في ربع نهائي دوري أبطال أسيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل النجم السوري عمر السومة أرقامه مع أهلي جدة بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك الهلال السعوي.

ويلعب الأهلي أمام الهلال على ملعب الجوهرة ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أسيا.

وبعدما سجل السومة هدف الأهلي الأول، بات للمهاجم السوري 10 أهداف في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

ويعد هذا هو الهدف الأول للسومة في شباك الزعيم في المباريات القارية والتي تلعب خارج إطار المسابقات المحلية.

ولم تتوقف أرقام السومة عند ذلك، حيث أن 7 أهداف من آخر 8 سجلها الأهلي في دوري أبطال أسيا كانت من نصيب العكيد.

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يذكر أن عمر السومة كان قد سجل 9 أهداف من قبل في شباك الهلال، في رقم لم يحققه الكثيرون في تاريخ كرة القدم السعودية.