السومة لجمهور الأهلي: سامحوني على التقصير وأعدكم بإسعادكم

المهاجم السوري يغيب عن التهديف في ثلاث مباريات متتالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، رسالة إلى جمهور الراقي بعد غيابه عن التهديف في المباريات الأخيرة.

السوري لم يسجل أي أهداف في آخر ثلاث مباريات لفريقه أمام الفتح بالدوري ولقائي الذهاب والإياب أمام الوصل الإماراتي بربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

تهنئه خاصة من عمر السومة لنادي الفتوة عقب العودة للدوري السوري

وكتب السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دعمكم يا جمهور الأهلي ما له مثيل… التسجيل توفيق من رب العالمين وسامحوني على القصور، وبإذن الله راح أشد نفسي أكثر لإسعادكم".

دعمكم يا جمهور الأهلي ما له مثيل... التسجيل توفيق من رب العالمين وسامحوني على القصور وبإذن الله راح اشد نفسي اكثر لإسعادكم 💚 — omar alsomah (@omaralsomah) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

مهاجم الراقي شارك الموسم الجاري في 18 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع ستة آخرين.

يذكر أن الأهلي نجح بالأمس في التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد بالفوز أمام الوصل بثنائية مقابل هدف وحيد في الإياب والتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الذهاب.