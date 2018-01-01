السومة: لا استطيع مواجهة جماهير الأهلي بعد الخسارة من الهلال

عمر السومة يبدي حزنه بعد الخسارة من الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، حزنه الكبير من هزيمة فريقه أمام الهلال، في الكلاسيكو السعودي الذي أقيم اليوم الجمعة.

الهلال حقق فوزًا رائعًا على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السومة قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كان من الممكن أن نخرج من المباراة بنتيجة أفضل أمام الهلال، لو كنا استغلينا الفرص الكثيرة التي أتيحت أمامنا".

عمر السومة يحصل على كرة الهاتريك بعد مباراة #الهلال.🔥🔥

(📸: @SPL ) pic.twitter.com/8jav0baoDH — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 21, 2018

المهاجم السوري تابع: "ما لي وجه أقابل جماههير الأهلي، بعد سلسلة النتائج السلبية التي نحققها خلال الفترة الأخيرة".

عمر السومة اختتم حديثه قائلًا: "مازال هناك دور ثاني كامل، سنحاول خلاله أن نحقق الانتصارات المتتالية".

وسجل عمر السومة الثلاثة أهداف لفريقه أمام الهلال، في المباراة التي خسرها الفريق، وظل في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.