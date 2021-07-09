"السومة عُرض على النصر، وتم رفضه"

المهاجم السوري اعتلى صدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين

أشاد الإعلامي عبد العزيز المريسل كثيرًا بالمهاجم السوري عمر السومة، مؤكدًا أن تراجع مستواه وأرقامه في الموسم الأخير من الدوري السعودي يعود لضعف أداء ناديه "الأهلي" بشكل عام وتأثره بذلك.

وأوضح المريسل أن السومة مازال قادرًا على تقديم أداء مميز وصناعة الفارق لأي فريق يلعب له، مشيدًا كذلك بتعاقد الإدارة الأهلاوية معه صيف 2014، مشيرًا إلى أنهم ساروا عكس التيار آنذاك.

المريسل تحدث عن تعاقد الأندية مع اللاعبين الكبار وامتناعهم عن الرهان على لاعبين مجهولين بأسعار رخيصة، موضحًا أن السبب في ذلك يعود لرفض الجماهير مثل تلك الصفقات.

إذ قال "الأندية الكبيرة لدينا تُعاني من مشكلة وجوب التعاقد مع أسماء كبيرة، أحيانًا يود رئيس نادٍ ضم لاعب من أفريقيا مثلًا بمبلغ بسيط وتكون فرص نجاحه جيدة جدًا، لكنه يخاف الإقدام على تلك الخطوة من رد فعل الجمهور تجاه تلك الصفقة".

أضاف "لم يفعل أحد هذا الأمر سوى الأهلي حين تعاقد مع عمر السومة، واللاعب قد عُرض على النصر وقتها وتم رفضه لأنهم رأوا أنه لا يُناسب الفريق كونه يلعب لمنتخب سوريا وفي الدوري الكويتي".

عبدالعزيز المريسل : عمر السومه عُرض على النصر وتم رفضه .

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/xHPN0Cy0BI — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 9, 2021

وأتم قائلًا عن موسم السومة ومستواه الحالي "السومة قادر على تقديم أفضل مستوياته، إن عاد الأهلي فنيًا لوضعه الطبيعي سيكون السومة أول من يُقدم مستواه المعروف عنه".