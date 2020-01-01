السومة: إصابة تسببت في تميزي بالركلات الثابتة وينقص الأهلي مدافع خبير

السومة يتحدث عن أقرب الأهداف إلى قلبه.

أكد السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، على أنه سعيد للغاية بالإنجاز الشخصي الذي حققه مؤخرًا، حينما أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، رفقة فريقه الحالي.

السومة استطاع أن يسجل هدفه رقم 127 في تاريخه ببطولة الدوري السعودي، ليكون هو الهداف التاريخي للبطولة، متفوقًا على كافة منافسيه على هذا اللقب.

مهاجم الأهلي قال خلال تصريحات لبرنامج في المرمى، عبر قناة "العربية" الفضائية: "أصدقائي وعائلتي احتفلوا بي، ودائمًا ما يقفون بجانبي في الأوقات الصعبة".

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وتابع: "أتذكر أول مباراة لي مع الأهلي كانت أمام الحزم، وبعد المباراة تعرضت لضغوط شديدة بسبب عدم تسجيلي هدف فيها، ودعمتني عائلتي والمقربين، ودخلت بعدها مباراة هجر، وذكرت أنني سأسجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، وبالفعل سجلته وكانت هذه انطلاقتي".

عمر السومة واصل: "في الـ127 هدفًا، أمتلك 3 أهداف هي الأقرب لي، حيث أغلى هدفين أمام الهلال عندما حسم الأهلي لقب الدوري، وهدفي الأجمل أمام الاتحاد، وسجلت الأهداف بكل الطرق إلا بالكعب".

وأردف: "تعرضت لإصابة عام 2009، تسببت لي في فضاوة بمفصل القدم، ولم أتلق العلاج المناسب، ولكن هذا الأمر ساهم في أن أجيد إحراز الأهداف عن طريق الكرات الثابتة، حتى إذا كانت بعيدة عن المرمى بأكثر من 20 مترًا".

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وتحدث السومة عن تعاقدات الأهلي، حيث قال: "الأهلي فريق مميز من ناحية العناصر المتواجدة حاليًا، فهم قادرون على قيادة الفريق إلى البطولات، ولكن ينقص الفريق وجود مدافع خبير لقيادة خط الدفاع".

يذكر أن عمر السومة ينتهي عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل، دون العودة لناديه، ولكن تجرى مفاوضات مكثفة معه من أجل تجديد عقده.