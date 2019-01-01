السولية وسعد يغيبان عن مواجهة الأهلي المُقبلة

لكن السؤال هو ما هي مباراة الأهلي القادمة؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تأكد غياب الثنائي، عمرو السولية وكذلك سعد سمير عن مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على الجونة.

وحقق الأهلي فوز أشعل صراع الصدارة في الدوري المصري، عقب الفوز خارج أرضه على الجونة بهدفين مقابل هدف، وقلب تأخره.

وحصل عمرو السولية على بطاقة صفراء، فيما تعرض سعد سمير إلى الطرد في الدقائق الأخيرة من اللقاء لحصوله على إنذار ثانٍ.

ولم يعلن الأهلي موقفه بشكل رسمي من المشاركة في لقاء الكأس بدور الـ16 أمام بيراميدز من عدمه في الـ28 من فبراير.

وحال خاض الأهلي اللقاء سيغيب الثنائي عن المباراة، وإذا لم تقم المباراة، فسيكون الإيقاف مقررًا في مواجهة بتروجت في الدوري الأحد المقبل.

مدرب حراس المرمى بالقلعة الحمراء يشيد بقائد الفريق 🔴 pic.twitter.com/M0Am9gViVG — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

وتقلص الفارق في جدول ترتيب الدوري، بين الأهلي والزمالك صاحب الصدارة إلى 4 نقاط، مع تبقى 3 مباريات مؤجلة لكل فريق.