فيليكس: مواجهة برشلونة صعبة وسنعمل من أجل الفوز

إصرار من المهاجم البرتغالي على هزيمة الفريق الكتالوني

أعرب جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، عن تطلعه لمواجهة برشلونة، في إطار المرحلة الأولى من كأس السوبر الإسباني بعد غد الخميس.

أتلتيكو يواجه برشلونة بالمباراة المقامة بينهما بملعب مدينة الملعب عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في الظهور الأول للسوبر بشكله الجديد، حيث يُلعب بتواجد الثنائي رفقة كل من فالنسيا وريال مدريد.

فيليكس قال عن المباراة بتصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية:"ستكون مواجهة صعبة جداً، لعبنا أمامهم في الدوري وشاهدنا ما يمكنهم فعله ونعمل جيداً على الاستعداد لهم".

وأضاف:"سنحاول تقديم مباراة جيدة من أجل تحقيق الفوز والوصول لنهائي كأس السوبر وانتزاع اللقب".

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وتابع المهاجم البرتغالي الشاب:"سنعمل معاً على أرض الملعب بشكل جماعي، لا يجب القيام بأي أخطاء فردية لأنها ستكون النقطة الفاصلة في حسم النتيجة".

يذكر أن آخر مباراة بين الفريقين كانت في أول ديسمبر 2019، حيث انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد أحرزه ليونيل ميسي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالجولة 15 من الدوري الإسباني.