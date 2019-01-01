السوبر المصري - عندما أطاح "كهربا" بـ"فيريرا" وأحلام جماهير الزمالك

الأهلي والزمالك يتصارعان على لقب السوبر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عندما تدق الساعة السابعة من مساء غدًا الجمعة، تنطلق مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتتجه أنظار الجميع إلى ملعب برج العرب لمشاهدة الديربي في بطولة كأس السوبر.

تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا هو الأكبر في مباراة قمة منذ فترة طويلة، ويمني كلا الجمهورين النفس في التتويج بكأس السوبر لافتتاح الموسم ببطولة تعطي له دوافع لما هو آت من بطولة إفريقية والدوري الممتاز وباقي بطولات الموسم.

فرص كثيرة أضاعت على القطبين كأس السوبر في أكثر من مناسبة في البطولة التي انطلقت مع مطلع الألفينات، الأهلي هو الأكثر تتويجًا بـ10 ألقاب والزمالك ثانيًا بـ3 ألقاب وكلًا من المقاولون العرب وحرس الحدود بطولة وحيدة.

لم ولن تنسى جماهير الزمالك ما فعله كهربا في بطولة السوبر 2015 عندما أطاح بأحلامهم والمدير الفني معشوقهم جيسوالدو فيريرا.

البطولة التي أقيمت في الإمارات وقتها، عندما تقدم عمر جابر بالهدف الأول في الدقيقة 26، وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 33 لتتاح له فرصة قتل المباراة على الأهلي.

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وأصر كهربا في تسديد الكرة رغم أنه ليس المخصص لتسديد ركلات الجزاء في الفريق، ليصيح فيريرا لمنعه ولكن لم يطيعه.

فشل كهربا في تسجيل ركلة الجزاء وتمكن إكرامي من التصدي لها وانقلبت المباراة رأسًا على عقب لصالح الأهلي الذي توج بالبطولة على حساب الأبيض.

أحرز الأهلي ثلاثة أهداف عن طريق ثنائية لعبدالله السعيد من ركلتي جزاء، وهدف من رأسية لمؤمن زكريا، ليقلص كهربا الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة ولكنه لم يكن كافيًا.