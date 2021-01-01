خاص | الكشف عن حقيقة إقامة السوبر السعودي في الدوحة

ازداد الحديث في الإعلام عن ذلك مؤخرًا، فهل هو خبر صحيح؟

نفت مصادر خاصة مقربة من الاتحاد القطري لكرة القدم لجول النسخة العربية ما تردد مؤخرًا في الإعلام حول إقامة مباراة السوبر السعودي في الدوحة.

كان اتحاد كرة القدم السعودي قد أكد إقامة مباراة كأس السوبر خلال يناير الجاري، والتي ستجمع الهلال بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين و كأس خادم الحرمين الشريفين مع وصيفه في البطولتين النصر .

وتحدث بعض الإعلاميين خلال الساعات الأخيرة عن وجود اتصالات لإقامة المباراة في الدوحة، وذلك بعد انتهاء الخلاف بين السعودية وقطر وعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.

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مصدر جول النسخة العربية المقرب من الاتحاد القطري نفى وجود أي اتصالات من الجانب السعودي بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل ما يُتداول من أخبار حول هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.