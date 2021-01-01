خاص | الكشف عن حقيقة إقامة السوبر السعودي في الدوحة
نفت مصادر خاصة مقربة من الاتحاد القطري لكرة القدم لجول النسخة العربية ما تردد مؤخرًا في الإعلام حول إقامة مباراة السوبر السعودي في الدوحة.
كان اتحاد كرة القدم السعودي قد أكد إقامة مباراة كأس السوبر خلال يناير الجاري، والتي ستجمع الهلال بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين و كأس خادم الحرمين الشريفين مع وصيفه في البطولتين النصر .
وتحدث بعض الإعلاميين خلال الساعات الأخيرة عن وجود اتصالات لإقامة المباراة في الدوحة، وذلك بعد انتهاء الخلاف بين السعودية وقطر وعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.
مصدر جول النسخة العربية المقرب من الاتحاد القطري نفى وجود أي اتصالات من الجانب السعودي بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل ما يُتداول من أخبار حول هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.
يُشار إلى أن النصر حقق كأس السوبر 2019 بانتصاره على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية، ويحمل الهلال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بواقع مرتين، علمًا أن البطولة أقيمت 6 مرات وتُوج الفتح باللقب الأول عام 2013.