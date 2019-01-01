رئيس الاتحاد السعودي يُعلن موعد ومكان السوبر بين النصر والتعاون

ياسر المسحل يتحدث عن بعض التفاصيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد ومكان إقامة مباراة السوبر بين النصر بطل الدوري والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد المسحل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم هيرفي رينار المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي إقامة مباراة السوبر في يناير 2020 على الأراضي السعودية.

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وكان النصر قد تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 بعد منافسة شرسة مع الهلال، فيما نجح التعاون في تحقيق المفاجاة والفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالانتصار على الاتحاد في المباراة النهائية.

ووقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقود تدريب هيرفي رينار للمنتخب الوطني، ويُقام حاليًا المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه ليبدأ عمله بمتابعة مباريات الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي تُشارك في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وسيلعب الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني في الإمارات غدًا، وفي نفس اليوم سيلعب النصر أمام الوحدة الإماراتي، فيما سيلعب الهلال ضد الأهلي في قمة سعودية مساء الأربعاء في جدة.