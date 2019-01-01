السوبر الإيطالي | يوفنتوس من أجل مواصلة الهيمنة وكسر عناد لاتسيو

السعودية تحتضن اللقاء للعام الثاني على التوالي

يستضيف ملعب "جامعة الملك سعود" مساء الأحد قمة إيطالية عندما يتواجه بطل الدوري يوفنتوس أمام حامل لقب الكوبا لاتسيو ضمن لقاء السوبر الخاص بموسم 2018-2019.

ويملك البيانكونيري الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولة برصيد ثمانية، بينما لاتسيو سبق وحقق لقبها في أربع مناسبات ماضية، رابع أكثر الفرق تتويجاً خلف البيانكونيري وقطبي ميلانو.

يذكر أن لاتسيو انتصر قبل أيام قليلة على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل واحد، ولكن لحساب منافسات الدوري الإيطالي، وفي العاصمة الإيطالية روما على ملعبه "الأوليمبيكو".

ومن أصل 32 نسخة ماضية، فاز بطل الدوري بالسوبر في 22 مرة، ولكنه فشل في ثلاث مناسبات من آخر خمسة في التفوق، وذلك عندما حقق ميلان ونابولي ولاتسيو الكأس على حساب يوفنتوس.

السيدة العجوز هي أكثر الفرق ظهوراً بعدما شاركت في 15 مناسبة سابقة، ويأتي لاتسيو كرابع أكثر الفرق مشاركة بثمانية، واللقاء بينهما هو الأكثر تكراراً لكون مباراة الأحد هي الخامسة، يوفنتوس فاز مرتين سابقتين، والبيانكوتشيليستي مثلهما.

لاتسيو مؤخراً نجح في كسر هيمنة يوفنتوس عليه، ففاز بثلاث مواجهات من آخر ستة لقاءات بينهما، رغم أن قبلها كان قد فاز أيضاً في ثلاث مواجهات، ولكن من أصل 35 بكل المسابقات.

وعلى صعيد اللاعبين، يمتلك باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، فرصة اعتلاء صدارة هدافي البطولة على مدار تاريخها إذا سجل، إذ يملك ثلاثة أهداف كارلوس تيفيز، أليساندرو ديل بييرو، صامويل إيتو، وأندري شيفشينكو، بينما من الجانب الآخر يحتاج شيرو إيموبيلي لهدف للالتحاق بتلك الزمرة بعد أن سبق وسجل مرتين من قبل، وكانتا أمام يوفنتوس.

أما على صعيد المشاركات، فلو اختار يوفنتوس أن يحرس مرماه المخضرم جيانلويجي بوفون فسيصبح الأكثر مشاركة بعشر مباريات، متوفقاً على نجم إنتر ولاتسيو السابق ديان ستانكوفيتش.