نصر "السويكت" خلف رفض السهلاوي لعروض الفيصلي والفتح

المهاجم مازال حرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال محمد السهلاوي مهاجم النصر السابق لاعبًا حرًا، رغم وجود أكثر من عرض محلي للتعاقد معه للموسم الجديد.

وكان المهاجم المخضرم قد أعلن في يونيو الماضي رحيله عن النصر بعد 10 مواسم بقميصه، ذلك نظرًا لعدم رغبة إدارة النادي بقيادة الرئيس السابق سعود آل سويلم ببقائه بعد تراجع مستواه ومردوده مع الفريق.

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وارتبط اسم اللاعب السابق للقادسية مؤخرًا بعدد من الأندية أبرزها الفيصلي والفتح، لكن صحيفة الاقتصادية السعودية أكدت أنه رفض كل تلك العروض نظرًا لرغبته العودة لفريقه.

وأضافت الصحيفة أن السهلاوي يرى أن لديه فرصة في العودة لصفوف بطل السعودية بعد رحيل آل سويلم وفوز صفوان السويكت بمنصب الرئيس في الانتخابات التي جرت خلال يوليو الجاري.

وفيما قيل أن الخيار الثاني للسهلاوي بعد النصر هو الشباب، استبعد أحد المصادر داخل إدارة "الليث" هذا الأمر تمامًا، مؤكدًا أن ضم مهاجم جديد ليس مطروحًا أبدًا على الإدارة الفنية، خاصة أن الفريق يضم حاليًا 6 مهاجمين ولا مجال أبدًا لإضافة مهاجم سابع.