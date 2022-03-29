السهرة صباحي .. لا تذهبوا للمنازل بعد مواجهة السعودية وأستراليا!

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عن مفاجأة كبرى للحاضرين لمواجهة السعودية أمام أستراليا، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

الأخضر يختتم مشواره في التصفيات بالصعود للمونديال:

قبل أيام، احتفل جمهور السعودية بتأهل منتخبه الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعدما حققت اليابان الفوز أمام أستراليا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم.

تلك الليلة، عكر صفوها تعادل الأخضر أمام الصين بهدف لكل منهما، في إطار الجولة نفسها، لتهبط السعودية عن الصدارة التي احتلتها لجولات.

السعودية تأهلت للمونديال رفقة اليابان، لكن حتى الآن وقبل الجولة العاشرة والأخيرة، فإن المنتخب الياباني يتصدر المجموعة بفارق نقطة وحيده عن الأخضر.

ويبحث المنتخب السعودي الليلة عند مواجهة أستراليا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة، عن استعادة الصدارة، لرفع مركزه في التصنيف الدولي قبل قرعة المونديال، التي ستقام في الأول من أبريل المقبل، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ماذا سيحدث بعد مواجهة السعودية وأستراليا؟

مبارك الشهري أكد أن هناك احتفالية كبرى ستقام على ملعب الجوهرة المشعة، ستستمر حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " إلى جمهور المنطقة الغربية بحسب المعلومات التي وصلتني أن سهرة الثلاثاء في ملعب الجوهرة ستكون صبّاحي، بعد مباراة السعودية أستراليا، ستبدأ احتفالية المنتخب التاريخية".

وأضاف: "من حسن حظ المنتخب أن المباراة في الجوهرة و من حسن حظ المنتخب أن من يحتفي به هم جمهور الغربية نيابة عن كل السعودية".

إلى جمهور المنطقة الغربية

بحسب المعلومات التي وصلتني ان سهرة الثلاثاء في ملعب الجوهرة ستكون صبّاحي

بعد مباراة #السعوديه_استراليا ستبدأ احتفالية المنتخب التاريخية .

من حسن حظ المنتخب ان المباراة في الجوهرة و من حسن حظ المنتخب أن من يحتفي به هم جمهور الغربية نيابة عن كل السعودية pic.twitter.com/mYikVNEw5d — مبارك الشهري (@Mubark_m9) March 28, 2022

الأخضر يبحث عن إنجاز 94:

مشاركة السعودية في مونديال 2022 هي المشاركة السادسة في تاريخها بالحدث العالمي، كأكثر منتخب عربي تأهل لكأس العالم في تاريخه.

آخر مشاركة للأخضر كانت في النسخة الماضية بروسيا 2018، لكنه ودع من الدور الأول بهزيمتين أمام أوروجواي وروسيا، وفوز وحيد أمام مصر.

في 2022، يبحث المنتخب السعودي عن تكرار إنجاز نسخة 1994، عندما تأهل للدور الثاني من المونديال، وهي كانت النسخة الأفضل في تاريخ المملكة.

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