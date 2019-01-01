فيديو | مفعول الساحر البنيني؟ - إلغاء هدفين لساديو ماني

نجم أسود التيرانجا الضحية الأولى لأسود التيرانجا في كأس أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رافق سوء الحظ ساديو ماني؛ نجم منتخب السنغال، خلال مواجهة منتخب بنين، حيث قرر حكم اللقاء إلغاء هدفين له.

أسود التيرانجا يلاقون السناجب حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وفي الدقيقة 53 من عمر اللقاء، سجل ماني الهدف الأول لمنتخب بلاده من رأسية، لكن الحكم المساعد رفع رايته مشيرًا بوجود تسلل، ليلغي الهدف.

وتكرر الأمر في الدقيقة 72، بعدما سجل محترف ليفربول الإنجليزي هدفًا ثانيًا بعد استلام بينية رائعة، إلا أن الحكم أشار بتسلل ثان.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، التي تظهر اليوم لأول مرة في البطولة، اعتمد حكم الساحة قرار إلغاء الهدف.

كان قبل اللقاء تلقى ساديو تهديدًا من أحد السحرة البنينيين بإنهاء حياته بأزمة قلبية حال مشاركته في اللقاء، ورد اللاعب بلامبالاة على الساحر، مؤكدًا إيمانه بأن الموت بيد الله فقط. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الفائز من مواجهة السنغال وبنين سيلاقي الفائز من لقاء تونس ومدغشقر، المقرر إقامته غدًا الخميس، في دور نصف النهائي.