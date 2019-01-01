لاعب السنغال: تعلمنا من خسارة الجزائر وهدفنا التتويج

لاعب إيفرتون يؤكد على أن الهدف هو التتويج بكأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أدريسا جاي، لاعب منتخب السنغال، ولاعب إيفرتون الإنجليزي، على أن طموح أسود التيرانجا، هو المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا.

جاي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "دائمًا نفكر، لماذا لا نفوز بكأس أمم إفريقيا، ولكننا الآن أصبحنا أكثر قربًا من التتويج باللقب".

لاعب إيفرتون الإنجليزي تابع: "تركيزنا على تحقيق اللقب، وذلك من خلال تحضياتنا، ولدينا هدف واحد وهو المنافسة".

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أدريسا جاي أردف: "نمتلك الخبرة على الرغم من مشاركة بعض اللاعبين لأول مرة في أمم إفريقيا، وعلينا مساعدتهم ومساندتهم".

واختتم لاعب السنغال تصريحاته قائلًا: "خسارة الجزائر علمتنا الكثير، ولكن الأهم هو السعي للفوز بالكأس خلال البطولة الحالية".

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منتخب السنغال سيواجه أوغندا، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، مساء غدٍ الجمعة.