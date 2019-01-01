إليو سيسية: كنا نستحق التعادل وأهنئ لاعبي السنغال

مدرب السنغال يتحدث عن خسارة النهائي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إليو سيسية، المدير الفني لمنتخب السنغال، على أن فريقه استسلم للوقت مبكرًا في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، أمام الجزائر.

السنغال خسرت المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام الجزائر بهدف دون رد.

سيسية قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أننا استحقينا التعادل على أقل تقدير في مباراة اليوم".

مدرب السنغال تابع: "أردت تهنئة لاعبي فريقي، لأننا قضينا هنا 45 يومًا، وكنا نريد أن نحقق اللقب، ولكن لم نكن في يومنا".

كانوا قد عقدوا العزم أن تحيا الجزائر وطالبونا أن نشهد عليهم

وها هم صدقوا ما عقدوا عليه العزم 🇩🇿



نشهد بصدق عزمكم على أن تحيا الجزائر

نشهد بأنكم تستحقونها

نشهد بأنكم أقنعتم وأمتعتم

نشهد لكم يا أبطال



💚المنتخب الجزائري يتوّج بطلًا لكأس الأمم الإفريقية 2019🏆💚#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/5nc26Ra5Q5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وأردف: "لعبنا بشكل جيد، وأتيحت لنا العديد من الفرص على مدار المباراة، ولم نجد حل أمام المنتخب الجزائري القوي".

وواصل: "خلال الأعوام الـ17 الأخيرة لم نقدم مستويات ثابتة، ولكن خلال الـ5 سنوات الأخيرة، تمكنا من الوصول إلى كأس العالم، بالإضافة إلى بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية، وكان بإمكاننا التتويج به".

واختتم إليو تصريحاته قائلًا: "علينا تهنئة المنتخب الجزائري، المنتخبين اليوم استحقوا التتويج باللقب".

وخسر السنغال النهائي الثاني بكأس الأمم الإفريقية في تاريخه، بعد فوز الكاميرون عليهم في نهائي أمم إفريقيا 2002.