السعيد يقود الزمالك أمام اتحاد طنجة وأوباما بديلًا

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام اتحاد طنجة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد طنجة المغربي والتي ستنطلق بعد قليل.

ويستضيف اتحاد طنجة نظيره الزمالك في ذهاب دور الـ32 الإضافي بالكونفدرالية الإفريقية، على ملعب "ابن بطوطة" والتي ستنطلق في الخامسة بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي: اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد فى حراسة المرمى - حازم إمام - يوسف أوباما - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - حميد أحداد

وتم استبعاد كلاً من عمر صلاح حارس المرمى مصطفى فتحى واحمد فتوح