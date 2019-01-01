السعيد: رغبتنا في إسعاد الجماهير والفوز بنتيجة كبيرة سببت ضغطاً علينا

لاعب المنتخب المصري يشرح سبب تراجع أداء فريقه في مواجهة زيمبابوي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عبد الله السعيد، لاعب المنتخب المصري، أن مصر لم تظهر بشكل جيد أمام زيمبابوي مساء اليوم، مشدداً على أن الأداء سيتغير في المواعيد القادمة.

وشارك السعيد في فوز منتخب بلاده، على حساب زيمبابوي بهدف نظيف، في افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وقال السعيد في تصريحات عقبت اللقاء: "الحمد لله تمكنا من الفوز بالثلاث نقاط، الأداء كان على فترات فيه بعض الاستعجال كنا نريد تسجيل أكثر من هدف وهذا سبب علينا ضغطاً كبيراً".

لم يكن هناك رهبة اليوم لدى اللاعبين من الجمهور الغفير، ولكن كان هدفهم تقديم شيئاً كبيراً، والحمد لله حققنا هدفنا وكسبنا المباراة والقادم أفضل".

💫ترتيب المجموعة الأولى بعد المباراة الافتتاحية #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/XzcsROcMMl — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

الجدير بالذكر ان المنتخب المصري، يستعد لمواجهة الكونغو في الجولة الثانية من البطولة والمقرر إقامتها الأربعاء القادم، بينما يلعب مع أوغندا يوم الأحد 30 يونيو.