السعودي مساعد الدوسري يخسر نهائي كأس العالم الإلكترونية فيفا 2019

موأوبا الألماني يتوج بطلًا لكأس العالم الإلكترونية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

خسر السعودي مساعد الدوسري، نهائي كأس العالم الإلكترونية "FIFA 2019"، على يد الألماني محمد هاركوس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة الأولى بالنهائي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، لينجح هاركوس في الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يخسر مساعد الدوسري المباراة النهائية لكأس العالم الإلكترونية فيفا 2019، والذي أقيم في قاعة "The O2" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويعد الدوسري هو أول لاعب سعودي يصل إلى المباراة النهائية في كأس العالم الإلكترونية فيفا 2019.