السعودية وعُمان .. رينارد يستقر على بديل عطيف

عطيف غادر مباراة السعودية أمام فيتنام مصابًا

يخوض المنتخب السعودي مساء اليوم الثلاثاء مباراة صعبة أمام عُمان في مسقط ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات الحاسمة لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر.

الأخضر كان قد فاز في الجولة الماضية على فيتنام في الرياض بثلاثة أهداف لهدف واحد في لقاء شهد خروج نجم الوسط عبد الله عطيف مصابًا بعد 18 دقيقة فقط من البداية، فيما حققت عُمان المفاجأة وعادت من طوكيو بانتصار ثمين على اليابان بهدف نظيف.

لماذا سيغيب عبد الله عطيف عن مباراة السعودية وعُمان؟

نجم وسط الهلال خرج محمولًا من الملعب لعدم قدرته على المشي عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وبعد المخاوف من احتمال تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مجددًا، أظهرت الفحوصات الطبية سلامة الرباط الصليبي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي أظهرت إصابته في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

اللاعب من المقرر أن يتوجه الأسبوع القادم إلى برشلونة بناءً على طلب الجراح الشهير رامون كوجات ليُحقن بحقن بلازما والاستقرار على برنامج العلاج التحفظي الذي أقره الجهاز الطبي للمنتخب، إذ تم استبعاد إجراء عملية جراحية.

المؤكد أن عطيف سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، مما سيحرمه اللعب أمام عُمان وغالبًا مباراتي أكتوبر أمام اليابان والصين.

من هو بديل عطيف في مباراة السعودية وعُمان؟

غياب عطيف أربك حسابات المدرب هيرفي رينارد الذي كان يعتمد عليه أساسيًا لقيادة وسط المنتخب السعودي، وقد تم تداول عدة أسماء لتلعب بدلًا منه أبرزها زميله في الهلال سلمان الفرج الذي يلعب مع الأخضر كصانع لعب متقدم خلف المهاجم.

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المصادر الصحفية السعودية وأبرزها صحيفة الرياضية أكدت أن رينارد لن يُغير من التشكيل الذي هزم فيتنام أمام عُمان، وسيُواصل اللعب بالفرج كصانع لعب متقدم بين الجناحين فهد المولد وسالم الدوسري وخلف المهاجم صالح الشهري.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي استقر على لاعب وسط النصر "علي الحسن" ليتواجد بدلًا من عطيف في وسط الملعب بجانب لاعب الاتحاد عبد الإله المالكي ضمن طريقة لعب 4-2-3-1.

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