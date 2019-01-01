الحمدان: لم نقدم شيئًا بعد للسعودية ولثقة الجهاز الفني الفضل في أدائي

الأخضر السعودي خاض أول مباراة له تحت قيادة رينار أمام مالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله الحمدان؛ مهاجم منتخب السعودية، أنه لديه المزيد ليقدمه لمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور الجهاز الفني للأخضر معه بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار.

الأخضر خاض أول أمس الخميس، أول مباراة له تحت قيادة رينار، أمام مالي وديًا، تعادل بها الفريقان بهدف لكل منهما، وقدم بها الحمدان أداءً طيبًا.

رينار يُراقب تدريبات المنتخب السعودي بطائرة "درونز"

وقال الحمدان، خلال تصريحات صحفية على هامش مران الفريق اليوم السبت: "جميع المهاجمين الموجودين على قدر المسؤولية، لكن كل واحد يتمنى الدعم وثقة الجمهور، الحمد لله ظهوري بشكل جيد كان بمساعدة اللاعبين وثقة الجهاز الفني في، وإن شاء الله سنستمر على هذا".

وأضاف: "لم نقدم بعد حتى 1% لمنتخبنا، لدي الكثير لأقدمه، وبثقة الجهاز الفني سأحاول تطوير إمكانياتي، وفي الأول والأخير الأهم تأهل المنتخب للمونديال".

يذكر أن منتخب السعودية يستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بملاقاة اليمن في العاشر من الشهر الجاري، بالعاصمة البحرينية "المنامة".