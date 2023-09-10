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"السعودية لن ترحب بأمثالي!" .. أسطورة منتخب إنجلترا للسيدات تنتقد خطوة قائد الاتفاق هندرسون

زهيرة عادل
Jill Scott Jordan HendersonGetty/GOAL
جوردان هندرسونالإتفاقإنجلترادوري روشن السعودي

جيل سكوت لم تعجبها خطوة انتقال هندرسون للاتفاق كمشجعة له، فاعتراضها له سبب خاص

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

رغم أن المملكة العربية السعودية فتحت ذراعيها للجميع على أرضها إلا أن هناك من لا يزال يعرب عن أسفة، لاتخاذ بعض نجوم أوروبا خطوة الانتقال للعب في دوري روشن السعودي، لكن هذه المرة الأمر لا يتعلق بمزاعم تفضيلهم الأموال على النجاحات الأوروبية، إنما بطبيعة "جنسية".

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الإنجليزي جوردان هندرسون فضل خلال الميركاتو الصيفي الماضي الرحيل عن ليفربول، والانتقال إلى الاتفاق السعودي، الذي يقوده أسطورة الريدز السابق ستيفن جيرارد كمدير فني، وهو ما عرضه للانتقادات.

النقد هذه المرة جاء من جيل سكوت؛ أسطورة منتخب إنجلترا للسيدات، والمعروفة أنها من فئة "المثليين"، لذلك ترى أن خطوة هندرسون لا تناسبها نهائيًا كونها أحد أكبر مشجعيه.

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وقالت سكوت، خلال الاستوديو التحليلي لمواجهة إنجلترا وأوكرانيا، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024م، بالأمس: "أنا من جمهور هندرسون، لكن لم يعد بإمكاني مشاهدة مباراة له من المدرجات في السعودية، أعلم أنه لن يكون مرحب بي في البلاد، كوني مثلية".

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا وقع عقدًا مع النادي السعودي حتى عام 2026م، وحتى الآن خاض معه أربع مباريات في دوري روشن، صنع خلالها هدفين.

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