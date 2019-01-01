السعودية في مجموعة الموت بكأس آسيا للشباب
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مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر
أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي أجريت صباح اليوم، الخميس، في العاصمة التايلاندية بانوكوك، المنتخب السعودي في مجموعة الموت.
وتقام بطولة كأس آسيا في تايلاند بين 8 إلى 26 يناير المقبل والتي تؤهل إلى أوليمبياد طوكيو.
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع سوريا وقطر واليابان.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين، بينما يأتي منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران في المجموعة الثالثة، وبالمجموعة الرابعة يتواجد منتخبات عمان وفيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.
جدير بالذكر أنّ منتخب أوزباكستان هو حامل لقب النسخة الماضية.
📊 ـــ قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 تضع "الأخضر" في المجموعة الثانية .— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 26, 2019
🏟 تايلاند
📆 يناير 2020#الطريق_إلى_طوكيو#AFCU23 pic.twitter.com/Dz3Kj6aV33