السعودية ضد الإكوادور: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر للمباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي السعودية والإكوادور في إطار استعداداتهما لكأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل

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السعودية 0×0 الإكوادور

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين منتخبي السعودية والإكوادور

87' ضغط متواصل للمنتخب الإكوادوري لتسجيل هدف الفوز قبل نهاية اللقاء

80' عرررضية من البديل مينا ولكن العويس يخرج الكرة لركنية أخرى

77' خطيررة للمنتخب الإكوادوري، ركلة حرة غير مباشرة تُلعب بشكل رائع ولكن هينكابي يلمس الكرة لمسة خفيفة برأسه وتمر بجوار القائم الأيمن للعويس

73' مجددًاَ! العويس نجم المباراة ينقذ انفراد تام لمنتخب الإكوادور من إسترادا الذي كسر التسلل بعد تمريرة طولية ائعة من الدفاع

66' تبديلات بالجملة للاعبي المنتخبين

60' أوووووووه العويس يواصل الإبداع ويحرم الإكوادور مجددًا من التقدم، تصدى لتسديدتين من البديل سيفونتس ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

56' تعطل اللعب لعلاج إستوبنيان

51' كررة طولية بإتجاه فالنسيا ولكن العويس يخرج من مرماه ويشتت الكرة بنجاح دون خطأ

سلطان الغنام دخل بديلًا لياسر الشهراني في أولى تغييرات المنتخب السعودي بين الشوطين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين السعودية والإكوادور

45' +2 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب الوسط السعودي سامي النجعي

44' تسديدة قووووية ورائعة من فالنسيا ولكن العويس يواصل التألق، ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركلة ركنية

40' أوووووووه البريكان يفوت فرصة ثمينة لتسجيل الهدف الأول، هينكابي ينزلق ويسقط على الأرض، البريكان يخطف الكرة، ينفرد ويسدد ولكن الكرة ضعيفة في يد دومينيجيز

37' تعطل اللعب لعلاج الشهراني

34' تسديدة من سامي النجعي ولكن الكرة بعيدة عن مرمى دومينيجيز

28' عرررضية من إبارا إلى فالنسيا ولكن الدفاع السعودي يتدخل وينقذ الموقف

25' تبديل اضطراري لمنتخب الإكوادور بخروج فرانكو ودخول سيفونتس

23' توقف اللعب لعلاج فرانكو لاعب منتخب الإكوادور

21' عبد الإله العمري يتألق وينقذ فالنسيا من الانفراد بمرمى المنتخب السعودي

19' خطأ للإكوادور من خارح منطقة الجزاء بعد لمسة يد على البليهي.. إستوبنيان يسدد! ولكن الكرة عالية عن المرمى

17' خطيررررة للإكوادور، بلاتا يمرر إلى فالنسيا الذي يسدد الكرة بقوووة ولكنها تمر بجوار القائم

14' أوووووه فالنسيا يهدر فرصة هدف محقق للإكوادور، كايسيدو يضغط على شراحيلي، يقطع الكرة ويمرر إلى فالنسيا المنفرد تمامًا بالمرمى ولكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيسر

11' فرصة أخرى للمنتخب السعودي! كرة مشتتة داخل منطقة الجزاء بعد الركلة الركنية، هتان باهبري يحاول تسديدها من لمسة واحدة سريعًا ولكنها تعلو المرمى

10' خطيرررة للمنتخب السعودي، هتان يحاول لعب عرضية، الدفاع يعترضها ودومينجيز يُخرجها لركلة ركنية

8' أووووووووه العويس يحرم الإكوادور من التقدم! بعد أن تصدى لرأسيتين متتاليتين

4' عرررضية من الجهة اليمنى للمنتخب الإكوادوري ولكن العويس يمسك بالكرة

3' ضغط عالي من لاعبي المنتخب السعودي على لاعبي الإكوادور

انطلاق المباراة

تشكيل السعودية:

التشكيل | 4-3-3

محمد العويس

ياسر الشهراني - علي البليهي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد

ناصر الدوسري - ياسر شراحيلي - سامي النجعي

سالم الدوسري - فراس بريكان - هتان باهبري

تشكيل الإكوادور:

التشكيل | 4-3-2-1

أليكسندر دومينيجيز

بيرفس إستوبينان - بييرو هينكابي - جاكسون بوروزو - أنجيلو بريسيادو

موسيس كايسيدو - كارلوس جروينزو - آلان فرانكو

جونزالو بلاتا - روماريو إبارا

إينير فالنسيا

يأتي احتكاك الأخضر السعودي مع الإكوادور من أجل اكتساب الخبرة اللازمة لمواجهة منتخبات أمريكا الجنوبية حيث أنه يقع مع الأرجنتين في مجموعة واحدة بكأس العالم، في استفادة متبادلة للإكوادور الذي سيتواجد مع صاحب الأرض منتخب قطر في المجموعة الأولى للمونديال.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمباراة الودية بين السعودية والإكوادور على ملعب نويفو كوندومينا في إطار استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم المُنتظر في قطر في شهر نوفمبر المقبل.