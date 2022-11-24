فيديو | صالح الشهري: الفوز أمام الأرجنتين؟ مجرد مباراة بثلاث نقاط!

صالح الشهري صاحب هدف السعودية الأول في شباك الأرجنتين

أكد صالح الشهري؛ مهاجم المنتخب السعودي، أن احتفالات فريقه بالفوز أمام المنتخب الأرجنتيني انتهت، مشددًا على أن الهدف الفوز في كافة مباريات دور المجموعات.

الأخضر حقق المفاجأة في بداية مشواره في كأس العالم قطر 2022، بإسقاط التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وقال الشهري؛ صاحب الهدف الأول للأخضر في اللقاء، خلال تصريحاته للإعلام، على هامش مران اليوم: "الحمد لله، تمكننا من تقديم صورة ممتازة عن المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، في النهاية هذه مباراة بثلاث نقاط، لكن لم نحسم التأهل بعد، فرحنا يوم واليوم نبدأ الاستعداد للمباراة الثانية أمام بولندا، وإن شاء الله نقدم مستوى أفضل".

وأضاف حول تغيير وجهة نظر الكثيرين عن الأخضر عقب الفوم أمام التانجو: "لا نهتم كي تنظر لنا المنتخبات الأخرى، نحن نهتم بأنفسنا فقط، ونستعد لكل مباراة بما يناسبها".

وبسؤاله عن أصعب لحظات المباراة: "الوقت الضائع كان الأصعب بأمانة، طول كثيرًا".

#صالح_الشهري: فرحنا يوم وكانت مجرد مباراة بـ 3 نقاط واليوم نبدأ الإعداد لمباراة بولندا



اللهم لك الحمد لكل مجتهد نصيب وبالعزيمة وفضل الله تمكنت من الرجوع وأثبت نفسي @saad_n_alsubaie #الميدان| #المنتخب_السعودي | #قدام pic.twitter.com/cSl5Z3jeIm — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 24, 2022

يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا مجموعتها برصيد ثلاث نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا التانجو دون أي نقاط.