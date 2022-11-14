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"السعودية ستكون شريكًا أساسيًا في نجاح كأس العالم 2022"

تامر أبو سيدو
10:03 م غرينتش+2 14‏/11‏/2022
Hayya Card Qatar 2022
كأس العالم سينطلق بعد عدة أيام في قطر

أكد الناقد الرياضي محمد الدويش أن السعودية ستكون شريكًا أساسيًا في نجاح كأس العالم 2022 الذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر الجاري في قطر بمواجهة المنتخب المستضيف أمام إكوادور.

الدويش أوضح خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أنه لا يقصد الشراكة في التنظيم لأنه عمل الدولة المنظمة، مضيفًا "السعودية ستكون شريكًا أساسيًا في نجاح مونديال 2022، ليس في التنظيم لأننا لن نتدخل في دور الإخوة المنظمين في قطر، لكنني أتحدث عن الدعم اللوجستي".

تابع "هذا الدعم مهم للغاية وسيكون له تأثيرًا كبيرًا في مستوى التنظيم، خاصة على صعيد النقل والإقامة. اعتماد بطاقة "هيا" في السعودية يُسهل إقامة الجمهور في المملكة، سواء العابرين الذين سيتابعون مباريات قليلة ثم يعودون لبلادهم أو أولئك الذين سيقيمون في المنطقة. ومطارات السعودية الكثيرة والمنفذ البري مع قطر سيساعد في لعب هذا الدور".

فيفا كان قد اعتمد مؤخرًا إقامة منطقة جماهير رسمية لكأس العالم في الرياض، وأوضح أنها ستقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث سيتم فتح الأبواب يوميًا طوال مدة إقامة كأس العالم وسيتم عرض المباريات الـ64 عبر شاشات عملاقة.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيُواجه كرواتيا وديًا يوم الأربعاء القادم ومن ثم سيتوجه إلى قطر لبدء مشواره في كأس العالم 2022، حيث أوقعته القرعة في مجموعة واحدة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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